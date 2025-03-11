Матч «Бостон»-«Лейкерс» стал самой просматриваемой игрой регулярного сезона за 7 лет

Чемпионат.com

Матч между «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоялся 9 марта, стал самой просматриваемой игрой регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за последние семь лет. Об этом сообщает журналист портала Clutch Points Томер Азарли со ссылкой на официальный документ лиги.

Матч «Бостон»-«Лейкерс» стал самой просматриваемой игрой регулярного сезона за 7 лет
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Встреча, в свою очередь, завершилась со счётом 111:101 в пользу коллектива из Бостона.

Прямой эфир смотрели в среднем 4,6 млн телезрителей, а на пике — 5,3 млн. Таким образом, данная встреча стала самой просматриваемой в регулярном сезоне, за исключением игр, которые прошли в Рождество.

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