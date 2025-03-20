Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал итоги победного для команды матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (75:73).

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«Мы начали игру хорошо и закончили в таком же ключе, но во время матча нам нужно было играть лучше. «Нижний» больше заслужил эту победу своим старанием. В первой четверти они взяли 13 подборов в нападении, но после перерыва мы подкорректировали нашу игру в защите, попросили игроков быть более сконцентрированными, и «Нижний» смог взять только 2 подбора за вторую половину», — приводит слова Хавьера паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Благодаря этому успеху «Зенит» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 матчей. Победу санкт-петербургскому клубу принёс трёхочковый Григория Жбанова на последних секундах встречи. Эта победа позволила «Зениту» сравняться по победам и поражениям с лидерами регулярного чемпионата — ЦСКА.