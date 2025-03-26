Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» за игру в недавних матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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«Жалкое зрелище. Леброн вернулся, но их дважды обыграли команды с Востока. Где все эти разговоры о лучшей защите в НБА? «Чикаго Буллз» набрал 146 очков и теперь 118 очков набирает «Орландо Мэджик», – написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 43 победы и 28 поражений.