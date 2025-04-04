Приблизится ли «Локомотив-Кубань» к УНИКСу в таблице Единой лиги ВТБ?

На своём паркете команда Андрея Ведищева традиционно сильно играет против казанского клуба.

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В субботу, 5 апреля, в 14:30 мск на арене «Баскет-холл» в Краснодаре состоится матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» – УНИКС. Это непосредственное сражение за статус третьего по силе клуба чемпионата, игра между третьей и четвёртой командами турнирной таблицы регулярного сезона. К этому матчу соперники подходят с приличными сериями побед.

«Локомотив-Кубань»

На самом деле, даже победа в предстоящей игре уже не поможет «Локомотиву-Кубани» догнать УНИКС в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подопечные Андрея Ведищева закончат турнир на четвёртой строчке. Однако психологически, перед грядущими играми плей-офф для краснодарского клуба важно выиграть у прямого конкурента.

Похоже, что баскетболисты «Локомотива-Кубани» всё же сумели преодолеть игровой кризис, который прослеживался у команды в марте. Тогда коллектив Ведищева потерпел четыре поражения в шести матчах. Сейчас же у команды из Краснодара серия из трёх побед в Единой лиге ВТБ.

УНИКС

УНИКС закрепился в статусе третьей силы Единой лиги ВТБ, команды, которая уступает ЦСКА и «Зениту», но при этом превосходит всех остальных. Вне зависимости от исхода матча против «Локомотива-Кубани» и двух других оставшихся встреч регулярного чемпионата, коллектив Велимира Перасовича финиширует третьим.

В этом сезоне УНИКС проигрывал только трём командам. Помимо «Зенита» и ЦСКА – это как раз был «Локомотив-Кубань». Поэтому сейчас для казанского коллектива очень важно взять реванш и отпраздновать успех в Краснодаре. Благо УНИКС проводит один из лучших отрезков сезона, одержав сразу семь побед подряд в Единой лиге ВТБ.

Ориентировочные составы на матч

«Локомотив-Кубань»: Коско, Кливленд, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко, Шеянов.

УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Комолов, Кулагин, Лабери, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков.

Личные встречи команд (последние 5 матчей)

© Советский спорт

Прогноз на матч «Локомотив-Кубань» – УНИКС

УНИКС смотрится лучше соперника в этом сезоне. Казанский клуб прямо сейчас может похвастать серией из семи побед в Единой лиге ВТБ. В Краснодар подопечные Велимира Перасовича отправляются тоже за победой. Очевидно, что букмекеры недооценивают УНИКС. В этом матче шансы команд на успех, как минимум, равны. Учитывая котировки, которые предлагают на игру букмекерские конторы, стоит присмотреться к ставке на успех УНИКСа.

Ставка: победа УНИКСа – КФ 2.50