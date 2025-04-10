26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, на предматчевой разминке перед игрой с «Даллас Маверикс» (112:97) забросил мяч с центра площадки, порадовав фанатов техасской команды, которые впервые видели словенца на своей домашней арене «Американ Эйрлайнс-центр» в форме другой команды.

По итогам матча со своей бывшей командой Дончич записал на свой счёт 45 очков, шесть передач и восемь подборов.

Ранее легендарный Майкл Джордан отреагировал на бросок словенской звезды через Энтони Дэвиса.