«Париж» одержал победу в матче Евролиги с «Альбой»

Завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Париж» принимал «Альбу» из Берлина. Игра закончилась со счётом 72:63 (22:14, 24:17, 14:8, 12:24) в пользу хозяев площадки.

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Лучшую результативность в составе французского клуба продемонстрировали защитник Надир Хифи и форвард Микаэль Янтунен. В активе обоих по 15 очков. В составе «Альбы» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Джастин Бин. На его счету 14 очков, три подбора и одна переда.

Это был заключительный тур регулярного чемпионата Евролиги. «Париж» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. «Альба» располагается на 18-й позиции. Завтра, 11 апреля, запланированы ещё три игры.

Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).