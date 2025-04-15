Кириленко отреагировал на выбор россиянки Косу на драфте женской НБА

Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу выбора россиянки Анастасии Олаири Косу на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Спортсменка будет представлять команду «Миннесота Линкс». Анастасию выбрали под общим 15-м номером.

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