Первая за семь лет! Талантливая россиянка отправилась покорять женскую НБА

Анастасию Косу выбрали на драфте WNBA.

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Если в мужской НБА уже давненько нет россиян, то в женской лучшей лиге мира (WNBA) ситуация стремительно меняется. Конечно, скоро на драфте мы увидим Егора Дёмина, но наших трёх девушек выбрали команды с 2018 года. Возможно, если бы не текущая ситуация, их было бы гораздо больше. Пока же обратим внимание на ещё одну нашу звёздочку, которая присоединилась к очень сильному клубу.

Анастасия Косу во взрослом баскетболе с 15 лет. Её папа был профессиональным баскетболистом из Нигерии. Ему довелось поиграть во многих европейских странах в том числе и в Испании, где он и познакомился с мамой героини материала. С пяти лет Анастасия начала заниматься баскетболом. Косу насобирала уйму наград среди девушек своего возраста. Её профессиональная карьера началась в курском «Динамо» — одном из самых известных клубов России в женском баскетболе.

Но ещё в 14 лет она в составе сборной России поехала на чемпионат Европы до 16 лет, который проходил в Северной Македонии. На том турнире Косу показала себя во всей красе: 18,0 очка и 15,0 подбора в среднем за семь игр. В финале с Литвой молодая девушка набрала 27 очков и сделала 14 подборов, принеся России золото Евробаскета. Помимо этого, Косу стала самым ценным игроком турнира, попала в символическую сборную, а также оказалась лучшей подбирающей чемпионата Европы. В 2020 году в возрасте 15 лет 7 месяцев 14 дней она дебютировала в Евролиге, став самым молодым игроком в истории турнира.

В 2022 году Косу помогла «Динамо» впервые стать чемпионом России, а затем перебралась в УГМК. Клуб из Екатеринбурга является самым титулованным в истории страны и обильно поставляет наших игроков в женскую НБА. Анастасия выиграла два чемпионства кряду в составе «лисиц», став одной из главных звёзд в команде. Известный портал Eurobasket назвал Косу игроком 2024 года в чемпионате России, лучшим форвардом и включил в первую символическую сборную. К слову, в этой пятёрке Анастасия была единственной представительницей нашей страны, остальные — из США (3) и Словении.

В общем, Анастасия выделялась в нашем чемпионате, поэтому решила попробовать себя за океаном. Она выставила свою кандидатуру на драфт НБА. Во втором раунде под общим 15-м номером её выбрала команда «Миннесота Линкс». «Рыси» — один из лучших клубов WNBA. В прошлом сезоне команда играла в финале с «Нью-Йорк Либерти». «Миннесота» уступила в пятиматчевой серии (2-3). Тащит за собой «Линкс» Нафиса Коллиер, которая является одной из лучших в лиге по многим статистическим показателям. Да и в целом «рыси» обладают историей — клуб четыре раза становился чемпионом WNBA. За него выступала наша легендарная баскетболистка Светлана Абросимова.

Надеемся, Косу не подведёт и проявит себя только с лучшей стороны. Нельзя забывать и о Марии Клюндиковой, которая вернулась в женскую НБА. Центровая будет выступать за «Лос-Анджелес Спаркс», где собрался очень хороший состав, претендующий на высокие места. Будем следить, как наши девушки проявят себя за океаном!