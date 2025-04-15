Швед в порядке величия выбрал между Леброном, Джорданом и Брайантом

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед ответил на вопрос по поводу его личного рейтинга лучших баскетболистов в истории. Во время выступления в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Швед успел поиграть со многими выдающимися спортсменами, в том числе с Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.

© Чемпионат.com