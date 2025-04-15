Швед о завершении карьеры: думаю, может до 40 лет поиграть

Газета.Ru

Российский баскетболист петербургского «Зенита» Алексей Швед заявил, что чувствует в себе силы продолжать карьеру до 40 лет. Его слова приводит «Матч ТВ».

Вернувшийся в Россию Швед ответил на вопрос о завершении карьеры
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«Уже думаю, может, до 40 лет поиграть? Не могу сказать, что мне тяжело. Если летом хорошо работать, то все нормально. По‑прежнему могу быстро бежать, прыгать, забивать и отдавать. Силы есть», — заявил Швед.

18 января Швед вернулся в Единую лигу ВТБ.

36-летний Швед выступал в России за столичный ЦСКА и подмосковные «Химки». Вместе с армейцами он четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) играл за «Миннесоту», «Филадельфию», «Нью-Йорк» и «Хьюстон».

В составе национальной команды России выигрывал бронзовые награды Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011). Последним клубом Шведа стал китайский «Шаньси Лунгс», откуда он был отчислен.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

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