Каким будет четвертьфинал для лидеров Единой лиги?

Борьба за чемпионство начинается!

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Уже завтра, 22 апреля, начинается самое интересное в нашем баскетболе — плей-офф Единой лиги ВТБ. Восемь команд поспорят между собой за трофей, который носит имя легендарного Сергея Белова. Чего ждать от плей-офф и что нас ждёт интересного в парах — в материале «Чемпионата».

Первым в борьбу за чемпионство вступает победитель регулярного чемпионата «Зенит» и «Парма», которая забрала последнюю путёвку в плей-офф в мини-турнире плей-ин. Фаворит пары сразу понятен всем. Команда под руководством Хавьера Паскуаля выиграла 20 матчей кряду под конец регулярного чемпионата, и у неё есть возможность продлить свою победную серию уже в постсезоне. Весь состав в боевой готовности. Алексей Швед и Окаро Уайт, пришедшие по ходу сезона, давно влились в команду, являясь неотъемлемыми частями структуры. «Зенит» невероятно сбалансирован, и у него на каждую позицию по два очень сильных игрока, которые могут заменить друг друга без огромной потери качества.

В «Парме» есть свои герои. Самсон Руженцев, Гарретт Нэвелс, Стэнли Уиттакер и Ройс Хэмм — основное ядро команды. Именно вокруг действий этих игроков вертится игра пермского клуба. Причём Евгений Пашутин даёт своим лидерам огромное количество минут, так как скамейка, к сожалению, не такая глубокая. Это может сыграть злую шутку с «Пармой» в связи с тем, что звёзды под конец матча будут очень уставать. Главным преимуществом аутсайдера этой пары является домашняя площадка. В «Молоте» всегда переполненные трибуны, поддерживающие своих от начала и до конца. Правда, до Перми серия доедет лишь в третьем матче. К тому же по ходу сезона «Зенит» ни в одной из игр с «Пармой» не испытал проблем. 3-0 для сине-бело-голубых или же номинальный аутсайдер поборется за победу хотя бы дома?

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш»

22 апреля, помимо «Зенита», в четвертьфинале плей-офф стартует серия между «Локомотивом-Кубань» и «Уралмашем». Краснодарцы заняли четвёртое место в регулярке, а екатеринбуржцы — пятое. Это самая равная пара из всех в постсезоне. Нельзя сказать, что «Локо» стабилен в последнее время. К тому же дважды в сезоне проиграл своему будущему визави по плей-офф. Конечно, подопечные Андрея Ведищева в самые важные моменты всегда включаются на полную, но многое будет зависеть от того, как влились в состав Таджер Макколл и Джон Дженкинс. Эти двое пришли на замену выбывшим из-за травм Би Джей Джонсону и Карвелу Андерсону.

На бумаге и по составу «Локо» сильнее «Уралмаша». В составе краснодарцев присутствуют одни из лучших российских игроков — Андрей Мартюк, Владислав Емченко, Дмитрий Узинский, Антон Квитковских и Александр Гудумак, а также очень выросшие за этот сезон Кирилл Елатонцев и Кирилл Темиров, способные не просто принести пользу, но и в некоторых матчах сделать результат. Это не говоря про Антониуса Кливленда, который был номинирован на несколько индивидуальных наград Единой лиги, и Патрика Миллера, являющегося лидером «Локо» и одним из лучших игроков чемпионата. Всё это выглядит прекрасно, однако и «Уралмаш» не пальцем деланный.

Команда Ростислава Вергуна закрепилась в статусе предтопа — лучшая после «большой четвёрки». «Уралмаш» в этом сезоне впервые в истории стал чемпионом Кубка России и в Единой лиге выступал отменно. Да, клуб ещё не в состоянии на постоянной основе бороться с лидерами чемпионата, однако навязать борьбу в отдельно взятом матче — легко. В составе есть лучший бомбардир сезона Джеремайя Мартин, невероятно полезные Хэйден Далтон, Джавонте Даглас и Тайрелл Нэльсон, а также качественные россияне — Антон Карданахишвили, Иван Пынько, Вячеслав Зайцев, Антон Глазунов, Илья Попов и Кирилл Писклов. Эта та команда, которая за счёт характера может удивить. В прошлом плей-офф «Уралмаш» был единственным, кто в четвертьфинале навязал борьбу фавориту. Клуб из Екатеринбурга не просто забрал одну игру у «Зенита», а затянул сине-бело-голубых в решающий пятый матч. Причём бодался на равных на чужом паркете до самых последних минут — 83:86.

«Локо» по статусу выше и имеет преимущество домашней площадки, но «Уралмаш» способен дать бой. В самой интересной паре четвертьфинала точно будет очень жарко. Возможно, в одном из матчей мы станем свидетелями овертайма, а одна-две плотных концовки, скорее всего, — дело решённое. Завтра старт серии, не пропустите!

УНИКС в этом сезоне испытывал проблемы только в играх с «большой четвёркой». Казанцы трижды разгромили «Автодор» в регулярном чемпионате (85:54, 86:68 и 84:58). Лишь в марте команда Велимира Перасовича испытала большие проблемы, с трудом забрав победу со счётом 73:71. Перед плей-офф УНИКС пошёл на смелый шаг: подписал двух новичков — Маркуса Кина и Дэррана Хиллиарда. В четвертьфинале эти двое должны пройти быструю обкатку, так как дальше казанцев с огромной долей вероятности будет ждать ЦСКА в полуфинале. Почему проход УНИКСа в полуфинал — дело уже почти решённое? «Автодор» хоть и имеет в своём составе несколько интересных баскетболистов — Калеба Агаду, Керема Кантера и Брайанта Кроуфорда — но всё равно сильно уступает по всем показателям. Основная пятёрка хуже, скамейка — тоже, преимущество домашнего паркета — не на их стороне. УНИКС на голову выше и, наверное, катком пройдётся по саратовскому клубу. Будем рады ошибиться, но пока это выглядит так.

ЦСКА — «Пари НН»

«Пари Нижний Новгород» один раз в сезоне преподнёс сенсацию, обыграв ЦСКА. В начале регулярного чемпионата, когда армейцы громили всех направо и налево, нижегородцы благодаря победной «трёшке» Обри Доукинса выиграли чемпиона Единой лиги со счётом 77:75. После этого таких подарков от ЦСКА не было. У армейцев одна цель — чемпионство. Они прекрасно знают, что удержаться на вершине намного сложнее, чем забраться на неё один раз. Хоть подопечные Андреаса Пистиолиса и уступили «Зениту» в борьбе за первое место в регулярке, для них это не должно стать проблемой. В прошлом чемпионском плей-офф команда вовсе была третья сеянной и всё равно подняла трофей над головой.

ЦСКА прошёл весь сезон без травм лидеров. При этом руководство клуба сохранило чемпионский состав, добавив невероятно полезного Алексу Аврамовича. Армейцы безоговорочно — главный фаворит пары с «Пари НН». Нижегородцы провели регулярку со взлётами и падениями. Под конец чемпионата травму получил один из лидеров команды Игорь Вольхин, который больше не поможет команде в плей-офф. Ещё сказался уход Зака Наталла. Американец провёл 29 игр за команду, в среднем набирая 17,2 очка. Это второй показатель в лиге после Мартина. Восполнить потерю игрока такого уровня по ходу сезона — нереальная задача для большинства клубов Единой лиги. Теперь «Пари НН» остаётся полагаться только на командный баскетбол и сплочённость. ЦСКА же в более выигрышной позиции и намерен не тратить много сил в четвертьфинале.

Клубы «большой четвёрки» являются фаворитами в каждой из пар, но вдруг у кого-то получится удивить? Пока на бумаге больше всего шансов у «Уралмаша», а как оно будет на самом деле — увидим. В плей-офф может произойти что угодно, потому что ты — не ты, когда борешься за чемпионство!