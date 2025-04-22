Главный тренер может покинуть БК «Зенит»

По информации «Спорт День за Днем», главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может покинуть петербургский клуб после окончания сезона-2024/25.

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52-летний специалист хочет вновь возглавить «Барселону», которую он тренировал с 2008 по 2016 год. Вместе с каталонцами Паскуаль стал чемпионом Евролиги в сезоне-2009/10.

Ранее в феврале журналист Маттео Андреани сообщил, что «Барселона» рассматривает возможность замены нынешнего главного тренера Жоана Пеньярройи.

В чемпионате Испании сине-гранатовые занимают пятое место. В 1/4 финала Евролиги каталонский клуб встретится с «Монако».

«Зенит» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2024/25 занял первое место. В первом раунде плей-офф сине-бело-голубые сыграют против «Пармы». Контракт тренера с петербуржцами истекает после окончания нынешнего сезона.