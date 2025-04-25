Кириленко оценил переход игрока из системы ЦСКА Ермакова в NCAA

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что переезд в США может положительно сказаться на карьере 17-летного разыгрывающего молодёжного ЦСКА Ильи Ермакова. Ранее сообщалось, что в следующем сезоне спортсмен будет выступать в NCAA за университет Святого Бонавентуры.

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— Вы раньше говорили, что Илья вам нравится и у него баскетбольная голова. Чем ему поможет переезд в США и в NCAA в частности?

— Когда Илье было 14-15 лет, я смотрел за ним на первенстве России. Он сразу бросился мне в глаза, потому что у него баскетбольная голова и действительно большой игровой IQ. Переезд в США может очень сильно помочь. Сейчас много европейцев и международных игроков уезжают в NCAA в связи с возможностью вознаграждения (права NIL — «Имя, имидж и образ»). Уверен, для него это будет великолепный опыт. Мы за него переживаем и будем болеть за ещё одного представителя России, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.