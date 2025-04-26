Мать Яниса Тиммы впервые высказалась о смерти сына

В декабре прошлого года латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в одном из хостелов Москвы. Родственники спортсмена после ополчились на его экс-жену Анну Седокову, обвиняя ее в доведении до самоубийства. Однако мать Яниса не давала каких-либо комментариев, и только сейчас решилась прервать молчание.

Чтобы рассказать о своих чувствах, женщина специально зарегистрировалась в социальных сетях. На своей страничке она опубликовала несколько фото с Янисом из его детства.

В своем эмоциональном обращении мать спортсмена призналась, что только сейчас смогла заговорить о произошедшем и о «тупой, сильной, непреходящей боли в сердце». Она отметила, что жизнь опустела после смерти Тиммы. Своего сына женщина охарактеризовала как дисциплинированного, сильного, настоящего мужчину, но в то же время очень упорного, доброго и отзывчивого человека. Благодаря этим качествам Янис смог многого достичь в жизни.

Не смогла мать баскетболиста промолчать и о его браке с Анной Седоковой. По ее мнению, сын совершил «роковую ошибку», когда начал жить с певицей. Женщина уверена, что артистка носила маску и только принимала любовь мужа, не отдавая ничего взамен.

«Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру. Они разрушили его как личность. Забрали все, что он создавал 32 года. Все, ради чего он жил», — заключила она.

Недавно отец Яниса Райтис Тиммы вновь высказался об Анне Седоковой. Он с сожалением отметил, что зря его сын не бил жену.