«Голден Стэйт» с 36 очками Карри переиграл «Хьюстон»

Сегодня, утром 27 апреля, на стадионе «Чейз Центр» в американском Сан-Франциско состоялся третий матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась со счётом 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22) в пользу «Уорриорз».

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Наиболее результативным игроком в составе калифорнийского коллектива стал лидер клуба американский разыгрывающий защитник Стефен Карри. В его активе 36 очков, а также совершил семь подборов и отдал девять передач. Его одноклубник багамский защитник Бадди Хилд набрал 17 очков.

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал американский разыгрывающий защитник Фред Ванвлит. На его счету 17 очков, три подбора и три передачи. Его партнёр по команде турецкий центровой оформил дабл-дабл Алперен Шенгюн: 15 очков и 11 подборов.

Таким образом, счёт в серии 2-1 в пользу «Уорриорз». Следующий матч пройдёт также в Сан-Франциско 29 апреля.