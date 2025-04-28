Назван экс-игрок НБА, ставший трансферной целью ЦСКА

Центровой «Монако» Георгиос Папаяннис попал в сферу интересов московского ЦСКА на трансферном рынке. Об этом информирует Backdoorpodcast.

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Отмечается, что в настоящий момент Папаяннис получает меньше игрового времени в «Монако», из-за чего может покинуть команду. ЦСКА рассматривается как наиболее заинтересованная сторона, которая следит за ситуацией с греческим игроком. Сообщается также, что с Георгиосом хорошо знаком главный тренер армейцев Андреас Пистиолис.

Помимо ЦСКА, за Папаяннисом следят несколько других клубов, в частности турецекий «Фенербахче».

Ранее Георгиос выступал в НБА, представляя такие команды как «Сакраменто Кингз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».