Назван экс-игрок НБА, ставший трансферной целью ЦСКА – Backdoorpodcast
Центровой «Монако» Георгиос Папаяннис попал в сферу интересов московского ЦСКА на трансферном рынке. Об этом информирует Backdoorpodcast.
Отмечается, что в настоящий момент Папаяннис получает меньше игрового времени в «Монако», из-за чего может покинуть команду. ЦСКА рассматривается как наиболее заинтересованная сторона, которая следит за ситуацией с греческим игроком. Сообщается также, что с Георгиосом хорошо знаком главный тренер армейцев Андреас Пистиолис.
Помимо ЦСКА, за Папаяннисом следят несколько других клубов, в частности турецекий «Фенербахче».
Ранее Георгиос выступал в НБА, представляя такие команды как «Сакраменто Кингз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».