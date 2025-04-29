Президент УНИКСа назвал сильнейшую команду Европы в данный момент

Президент УНИКСа Евгений Богачёв поделился мыслями о выходе казанской команды в полуфинал Единой лиги ВТБ, где ей предстоит сыграть с московским ЦСКА. В четвертьфинальной серии УНИКС оказался сильнее «Автодора», победив в трёх матчах. Армейцам для выхода в полуфинал также понадобилось всего три игры. В четвертьфинале красно-синие победили «Пари Нижний Новгород». По мнению Богачёва, ЦСКА в настоящий момент является сильнейшей командой Европы и лучшей в России.

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