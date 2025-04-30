Трипл‑дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс»

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос‑Анджелес Клипперс» в пятом матче серии первого раунда плей‑офф НБА.

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Встреча в Денвере завершилась со счетом 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32). В составе «Денвера» трипл‑дабл из 13 очков, 10 подборов и 12 передач оформил Никола Йокич. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Наггетс» Джамал Мюррей, набравший 43 очка. У «Клипперс» 27 очков в активе Ивица Зубаца.

Счет в серии до четырех побед стал — 3–2 в пользу «Денвера». Шестая игра состоится 1 мая на паркете «Лос‑Анджелеса».