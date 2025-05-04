«Денвер» с дабл-даблом Йокича обыграл «Клипперс» в 7-й игре серии и вышел в 1/4 финала НБА

Утром 4 мая завершился седьмой, заключительный матч первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал на своей площадке «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» и закончилась победой хозяев со счётом 120:101.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Аарон Гордон. На его счету 22 очка, четыре подбора и пять передач. Его партнёр по команде защитник Кристиан Браун оформил «21+5+4». У лидера «Наггетс» сербского центрового Николы Йокича дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. Также в его активе восемь передач.

Что касается игроков «Клипперс», то больше всех очков набрал лёгкий форвард Кавай Леонард. Он набрал 22 очка, сделал пять подборов и отдал две результативные передачи.

Таким образом, «Денвер» выиграл серию из семи матчей и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА. В следующем раунде команда из Колорадо встретится с лучшей командой регулярного чемпионата — «Оклахома-Сити Тандер», которая в первом раунде плей-офф в четырёх встречах переиграла «Мемфис Гриззлиз».

Рекорды НБА: