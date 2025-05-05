Темиров назвал главное условие для победы «Локомотива» в полуфинале ЕЛ

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров дал комментарий в преддверии полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Первая игра состоится уже сегодня, 5 мая. Она пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед. По мнению Темирова, главным фактором успеха в подобной стадии станет командный дух.

© Чемпионат.com