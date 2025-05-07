«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» и вышел в полуфинал Евролиги

В Афинах (Греция) завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором встречались местный «Панатинаикос» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 75:67.

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Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеди Осман, набравший 28 очков. 12 очков на свой счёт записал Кендрик Нанн.

В составе «Анадолу Эфеса» 16 очков набрал Элайджа Брайант. Ещё 11 — на счету Шейна Ларкина.

Таким образом, «Панатинаикос» выиграл в серии со счётом 3-2 и обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

Из плей-офф в борьбе за титул в сезоне-2024/2025 уже выбыли три коллектива — французский «Париж», «Барселона» и вице-чемпион прошлого года мадридский «Реал».