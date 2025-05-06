ЦСКА выиграл стартовый матч серии у УНИКСа

Баскетболисты московского ЦСКА переиграли в Москве казанский УНИКС в первом матче полуфинальной серии Единой лиги - 67:56.

Хозяева в первой четверти заметно превосходили соперника. Армейцы были чуть точнее, надежнее играли под своим кольцом. В итоге сумели завершить стартовый отрезок с преимуществом в 9 очков - 15:9.

Во второй десятиминутке ход игры не изменился. У казанцев совершенно не шла игра в атаке, и на большой перерыв они ушли с отставанием "минус 15" - 21:36.

Тренерам гостей удалось внести коррективы. В третьей четверти УНИКС чумел сократить отставание на четыре очка, но переломить ход поединка им все же не удалось. ЦСКА не позволил сопернику приблизиться и удержал победу - 67:56.

В составе победителей Тони Джекири набрал 15 очков, у казанцев Маркос Найт - 16.

Второй матч серии также пройдет в Москве 8 мая.