Берлинская «Альба» объявила о выходе из Евролиги

Немецкий клуб «Альба» больше не будет выступать в Евролиге. Об этом информирует его пресс-служба. В новом сезоне берлинская команда будет выступать под эгидой Международная федерация баскетбола (ФИБА) в Лиге чемпионов.

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Под эгидой Евролиги «Альба» выступала на протяжение 24 лет (12 сезонов она провела в самой Евролиге и ещё 12 сезонов участвовала в соревнованиях в рамках Еврокубка).

В нынешнем сезоне Евролиги «Альба» не смогла пробиться в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице по итогам группового этапа. Берлинская команда одержала пять побед и потерпела 29 поражений.