Бывший баскетболист российских клубов умер в 38 лет

Бывший сербский баскетболист Драган Лабович умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщается на странице Адриатической лиги в соцсети Х.

В лиге выразили соболезнования семье и близким спортсмена. По информации Eurohoops, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

Лабович выступал в России с 2011-го по 2013-й. Он играл за красноярский «Енисей», самарские «Красные Крылья» и «Нижний Новгород».

Лабович играл за клубы Румынии, Финляндии, Польши, Турции и ряда других стран. Также форвард вызывался в сборную Сербии.