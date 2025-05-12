Эксперт объяснил, почему Леброн Джеймс не покинет «Лос-Анджелес Лейкерс»

Член Зала славы НФЛ (американский футбол) и трёхкратный победитель Супербоула, а ныне спортивный обозреватель Шэннон Шарп поделился мнением о возможном уходе из «Лос-Анджелес Лейкерс» его лидера Леброна Джеймса. У лёгкого форварда есть опция игрока на следующий сезон, которую он может активировать до 29 июня.

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