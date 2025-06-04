Экс-тренер «Астаны» возглавит БК «Химки»

Глеб Плотников станет главным тренером подмосковных «Химок». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, команда уже согласовала условия контракта с 33-летним специалистом. Плотников должен возглавить клуб в ближайшем сезоне.

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Плотников является воспитанником «Химок» и представлял эту команду и как игрок, и как тренер. Нынешний сезон Единой лиги ВТБ он провёл как главный тренер «Астаны». Этот пост он занял после ухода из ухода Фотиса Такианоса в конце октября 2024 года.

Ранее стало известно, что «Астана» не выступит в следующем сезоне Единой лиги.