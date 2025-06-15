Журналист предположил, когда Леброн завершит карьеру

Американский журналист Тайлер Уоттс предположил, когда 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру.

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