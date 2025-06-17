УНИКС объявил о новом контракте с Андреем Лопатиным

26-летний тяжёлый форвард Андрей Лопатин продолжит выступать за УНИКС. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Стороны заключили контракт по схеме «1+1».

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В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Лопатин принял участие в 53 матчах, где в среднем набирал 6,1 очка, совершал три подбора и отдавал 1,3 передачи. УНИКС в завершившемся сезоне занял третье место по итогам регулярного чемпионата, а в матче за бронзовые медали оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань». Ранее УНИКС объявил о новом контракте с главном тренером Велимиром Перасовичем.