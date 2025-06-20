МБА-МАИ усилилась экс-нападающим «Локомотива-Кубань»

Тяжёлый форвард Александр Гудумак стал игроком МБА-МАИ. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

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В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ спортсмен принял участие в 32 матчах (14 в составе «Самары» и 18 за «Локомотив-Кубань»). Его средние показатели составили 7,8 очка, 3,3 подбора и 1,2 передачи.

МБА-МАИ в завершившемся сезоне заняла девятое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, а в матче плей-ин уступила «Парме», таким образом, не сумев пробиться в плей-офф.

Напомним, в конце мая «Енисей» объявил об уходе 28-летнего центрового Сергея Балашова.