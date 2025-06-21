Юрий Умрихин покинул состав ЦСКА

25-летний российский баскетболист Юрий Умрихин, игравший в сезоне 2024/25 на позиции разыгрывающего в московском ЦСКА — покинул состав столичной команды по истечению своего контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Умрихин является воспитанником московского ЦСКА и был одним из резервистов «армейцев», а также являлся одним из основных игроков клуба, кто помогал своим противодействием основному составу в тренировочном процессе.

В сезоне-2024/25 Умрихин принял участие в трех официальных матчах за «армейцев», в сумме за это время набрав 18 очков и 4 передачи за 20 минут игрового времени на площадке.

Напомним, ЦСКА по итогам сезона является победителем Единой лиги ВТБ.