ЦСКА объявил об уходе французского баскетболиста

Тяжёлый форвард ЦСКА Амат М'Бай покинул ЦСКА по истечении срока контракта. Об этом информирует пресс-служба московского клуба.

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В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ французский игрок принял участие в 55 матчах, в которых в среднем набирал 10,1 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 1,4 передачи. ЦСКА стал чемпионом Единой лиги сезона-2024/2025. В финальной серии красно-синие встречались с «Зенитом» и победили петербуржцев в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для ЦСКА 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

Ранее «Зенит» объявил имя нового главного тренера.