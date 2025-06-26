Россиянина впервые выбрали в топ-10 драфта НБА

Баскетболист Егор Демин стал первым игроком из России, выбранным в топ-10 на драфте североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Демина под восьмым номером выбрал клуб «Бруклин Нетс». До этого самый высокий номер драфта среди россиян принадлежал Ярославу Королеву, которого в 2005 году выбрал «Лос-Анджелес Клипперс» под 12 номером.

Первый раунд драфта лиги прошел в Нью-Йорке в ночь на 26 июня. Демин стал десятым россиянином в истории, выбранном на драфте НБА.

Ранее «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Индианой Пэйсерс» в седьмом и решающем матче финальной серии плей-офф НБА. Клуб впервые стал чемпионом лиги под текущим названием — в последний раз команда брала чемпионство в 1979 году, когда клуб назывался «Сиэтл Суперсоникс».