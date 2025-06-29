Владислав Емченко покинул «Локомотив-Кубань»

25-летний российский атакующий защитник Владислав Емченко покинул команду «Локомотив-Кубань» в связи с истечением срока действия соглашения с клубом. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского коллектива.

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«Благодарим Влада за время, проведённое в «Локо», самоотдачу и вклад в победы команды. Желаем успехов в продолжении карьеры!» — сказано в пресс-релизе клуба.

Напомним, Емченко присоединился к «Локомотиву-Кубань» летом 2020 году. В составе команды Владислав провёл пять сезонов. В минувшем регулярном чемпионате Емченко в среднем за матч набирал 6,3 очка, делал 1,8 подбора, отдавал 2,1 передачи, а также совершал 0,8 блок-шота.

Отметим, что российский защитник также является серебряным призёром Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023 и финалистом Суперкубка в сезоне-2023/2024.