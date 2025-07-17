Джастин Андерсон перешел в «Дубай»
«Дубай» подписал Джастина Андерсона.
Американский форвард (31 год, 196 см) перешел в новую команду Евролиги из «Барселоны».
Андерсон был выбран 21-м на драфте-2015 НБА и отыграл 6 лет в лиге, проведя 242 матча со средними показателями в 5,3 очка и 2,6 подбора за 13,6 минуты.
Форвард набирал 7,1 очка, 2,8 подбора и 1,4 передачи за 19,6 минуты в среднем в последнем розыгрыше Евролиги с испанским клубом.
Андерсон подписал контракт до 2027 года.
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