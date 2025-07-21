«Лейкерс» отчислили Джордана Гудвина

«Лос-Анджелес» решил расстаться с 26-летним защитником.

Как сообщает Шэмс Чарания, «озерники» отчислили Джордана Гудвина (193 см).

Отчисление Гудвина, как и расставание с Шейком Милтоном, нужны «Лос-Анджелесу», чтобы расчистить место в платежной ведомости ради заключения соглашения с Маркусом Смартом.

В прошедшем сезоне 26-летний баскетболист в среднем набирал 5,6 очка, 3,9 подбора и 1,4 передачи при 43,8% реализации бросков за 18,7 минуты в 29 матчах, став важным игроком ротации в концовке «регулярки».