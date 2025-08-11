БК «Парма» сменил название

Баскетбольный клуб «Парма» из Перми изменил название на «БЕТСИТИ Парма» в рамках нового спонсорского соглашения с букмекерской компанией. Контракт рассчитан на три года, сообщили телеграм-канал БЕТСИТИ.

Согласно условиям соглашения, фирменный стиль букмекера появится на форме игроков, в оформлении арены УДС «Молот» и на логотипе клуба. «Парма» — двукратный обладатель Кубка России по баскетболу. Домашние матчи команда проводит в Перми.

В сезоне Единой лиги ВТБ-2024/2025 «Парма» продемонстрировала стабильный прогресс. Команда завершила регулярный чемпионат в верхней части таблицы. Несмотря на кадровые трудности и молодёжь в составе, «Парма» сумела выйти в плей-офф через матч плей-in, где встретилась с «Зенитом».