«Бавария» сообщила о подписании Стефана Йовича

Стефан Йович вернулся в мюнхенский клуб спустя шесть лет.

«Когда я узнал об интересе «Баварии» на этих выходных, то сразу принял решение, оно было для меня очевидным. У нас уже был очень успешный период вместе, клуб сильно развился, и здесь я себя чувствую очень комфортно. У моего старшие сына остались исключительно теплые воспоминания о Мюнхене и он был в восторге, когда узнал о переходе. Поэтому это было не только спортивное решение, но и семейное», – поделился 34-летний разыгрывающий.

В прошлом сезоне, выступая за «Валенсию» в Еврокубке, он набирал в среднем 4,7 очка, 2,1 подбора и 5,1 передачи за 15 минут на площадке.