"Парма" обыграла действующего чемпиона ЦСКА

Уже на первой игровой неделе регулярного чемпионата Единой лиги грянула сенсация. Пермская "Парма" на паркете домашнего УДС "Молот" обыграла действующего чемпиона, свежего обладателя Суперкубка лиги московский ЦСКА - 83:80.

Это был первый домашний матч "Пармы" и сразу - приезд армейского суперклуба. Без ажиотажа обойтись никак не могло. Вживую за игрой следили 6261 зритель - первый аншлаг и рекорд посещаемости в сезоне. И не просто следили, а гнали вперед.

Приходилось не раз бывать на баскетболе в Перми, и не понаслышке знаю, как местные трибуны могут задавить гостей и окрылить свою команду. Теперь в курсе и главные герои матча, американские легионеры "Пармы" Джейлен Адамс и Картер Террелл. Судите сами. Адамс в двух предыдущих проигранных матчах набрал 8 и 2 очка, а тут выдал 27. Террелл - 6 и 8 очков, а против ЦСКА - 23. У Адамса еще и запредельный показатель эффективности - 41. Так много в стартовавшем сезоне еще не набирал никто.

При том, что обоих легионеров не назовешь какими-то суперзвездами. Карьера Террелла Картера вообще напомнила о канадце Ксавье Рэтане-Мэйсе, сверкнувшем в красноярском "Енисее" в сезоне 2023/24. Прежде чем добраться до Единой лиги, североамериканец поиграл в Румынии, Австралии, Турции. Зато, блеснув у нас, Ксавье уехал в мадридский "Реал", а нынешний сезон начнет в мюнхенской "Баварии". Вот и у Картера география перемещений весьма обширна: Мексика, Португалия, Румыния, Босния и Герцеговина. Посмотрим, что будет дальше.

Матч "Пармы" и ЦСКА стал первым в этой "регулярке", собравшим аншлаг. Задана планка рекорда сезона по посещаемости - 6261 зритель

- Во-первых, хочу поблагодарить пермских болельщиков. Полный зал на открытии домашнего сезона - это невероятно, - фактор трибун отметил и главный тренер "Пармы" Евгений Пашутин. - Первый домашний матч и сразу с действующим чемпионом лиги. Я рад тому, что болельщики откликнулись и пришли поддержать команду. Сегодня была непередаваемая атмосфера. Парни это тоже почувствовали, особенно новички, которые играли при полных трибунах в Перми впервые. Думаю, что эта энергия и двигала их вперед к победе.

Единственное, что после такой победы может огорчать - не самый значительный вклад в успех российских игроков. Только трое из них получили больше 20 минут игрового времени, а всего наши соотечественники в составе "Пармы" набрали на пятерых десять очков. Двое вообще на паркете не появлялись. Конечно, хочется, чтобы в такой самобытной команде россияне играли более заметную роль.

Так или иначе, "Парма" прервала пятиматчевую серию из поражений во встречах с ЦСКА. Но греческого наставника армейцев Андреаса Пистиолиса расстроило не это, а качество игры подопечных. После матча он был довольно критичен.

- Это вторая официальная игра на старте сезона, которую можно считать неудачной. Нам нужно разобраться в том, что не так, и играть лучше, - отметил специалист.

Напомним, в первом матче ЦСКА в гостях одолел "Самару" - 82:63.

Между тем Единая лига назвала символическую пятерку по итогам первой игровой недели. Помимо упомянутого Джейлена Адамса из "Пармы", в нее вошли американцы Маркус Бингэм (УНИКС), Патрик Миллер ("Локомотив-Кубань"), Гарретт Нэвелс ("Уралмаш") и Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ).