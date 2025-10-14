УНИКС обыграл «Енисей» в Единой лиге

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Енисей» и казанский УНИКС. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 93:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнолдс, набравший 26 очков, добавив к ним четыре подбора и три результативные передачи. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач оформил Пэрис Ли. По 10 баллов на свой счёт записали Си Джей Брайс и Дмитрий Кулагин.

В составе красноярского клуба 17 очков на свой счёт записал Доминик Артис. 14 очков и восемь подборов оформил Данило Тасич.

«Енисей» потерпел четвёртое поражение в турнире кряду. УНИКС одержал четвёртую подряд победу.