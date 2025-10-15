Леброн Джеймс откровенно высказался о семье

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мыслями о семейной жизни, признавшись, что боится остаться в одиночестве.

«Я точно не хочу быть один. Если придётся бороться, ползти, царапаться, кусаться — я должен это сделать, чтобы сохранить своё. Я единственный ребёнок, рос в семье с одним родителем. Когда я начал встречаться с женой, то подумал: «Это сумасшествие. Это потрясающе. Мне это нравится». И я сказал себе: «Нет, к чёрту одиночество», — сказал Леброн в подкасте Everybody's Crazy.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.