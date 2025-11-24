Дабл‑даблы Дончича и Ривза помогли «Лейкерс» победить «Юту»

«Лос‑Анжелес Лейкерс» обыграл «Юту Джаз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча в Солт‑Лейк‑Сити завершилась со счетом 108:106 (32:30, 30:25, 22:26, 24:25) в пользу гостей. В составе победителей дабл‑даблы оформили Лука Дончич (33 очка и 11 подборов) и Остин Ривз (22 очка, 10 подборов). У хозяев 27 очков в активе Кейонте Джорджа.

«Лейкерс» одержали четвертую победу подряд, команда (12 побед и 4 поражения) располагается на третьей позиции турнирной таблицы Западной конференции. «Юта» (5 побед и 11 поражений) идет 11‑й.

Результаты других матчей игрового дня:

«Филадельфия» — «Майами» — 117:127

«Атланта» — «Шарлотт» — 113:110

«Бостон» — «Орландо» — 138:129

«Кливленд» — «Клипперс» — 120:105

«Оклахома‑Сити» — «Портленд» — 122:95

«Финикс» — «Сан‑Антонио» — 111:102