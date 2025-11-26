«Лейкерс» вошли в число четвертьфиналистов Кубка НБА

Команда «Лос-Анджелес Лейкерс» гарантировала себе первое место в группе B Западной конференции и, таким образом, пробилась в четвертьфинал Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это стало возможным после победы «озёрников» в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (135:118).

Ранее место в четвертьфинале себе обеспечил «Торонто Рэпторс», выступающий в группе А на Востоке. У обоих коллективов по три победы в трёх матчах.

Напомним, в четвертьфинальных матчах Кубка НБА примут участие шесть победителей групп и по одной команде от конференции с лучшим результатом со вторых мест.