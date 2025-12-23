В Мюнхене, Германия, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местная «Бавария» и тель-авивский «Хапоэль». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 82:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Элайджа Брайант, набравший 18 очков и совершивший семь подборов. 16 очков, семь подборов и три результативные передачи на счету Дэниела Отуру.

В составе «Баварии» отличился Андреас Обст, набравший 18 очков. 12 очков на счету Дэвида Маккормака. 11 очков и пять подборов на свой счёт записал Айзея Майк.

«Хапоэль» одержал четвёртую победу в пяти последних встречах в Евролиге. «Бавария» потерпела девятое поражение подряд.