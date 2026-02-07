«Зенит» обыграл МБА-МАИ в Единой лиге

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Зенит» и столичная МБА-МАИ. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 84:74.

© Чемпионат.com

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Шаманич, набравший 21 очко и совершивший девять подборов. 18 очков и пять передач на свой счёт записал Трент Фрейзер.

В составе МБА-МАИ отличился Андрей Зубков, записавший на свой счёт 21 очко и восемь подборов. 17 очков, четыре подбора и четыре передачи оформил Павел Савков.

«Зенит» одержал четвёртую победу в Единой лиге ВТБ подряд. МБА-МАИ потерпела третье поражение в последних пяти встречах.