Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис»

В ночь с 11 на 12 февраля мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 122:116.

© Чемпионат.com

Самым результативным игроком матча с трипл-даблом стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич — на его счету 26 очков, 15 подборов и 11 ассистов. У «Мемфиса» больше всех набрал тяжёлый форвард Грегори Джексон — 21 очко, пять подборов и три результативные передачи.

«Наггетс» выиграли второй матч из последних трёх, «Гриззлиз» потерпели четвёртое поражение подряд.