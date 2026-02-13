Трипл‑дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Даллас»

«Лос‑Анджелес Лейкерс» обыграл «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в Лос‑Анджелесе завершилась со счетом 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22).
Самым результативным игроком матча стал 41‑летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший трипл‑дабл: 28 очков, 10 подборов и 12 ассистов.
Словенский разыгрывающий калифорнийцев, экс‑игрок «Далласа» Лука Дончич пропустил встречу из‑за травмы.
«Лейкерс» (33 победы — 21 поражение) занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» (19–25) потерпел девятое поражение подряд и идет 12‑м.