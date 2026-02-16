БК «Автодор» досрочно расторг контракт с сербским тренером

«Автодор» досрочно расторг контракт с Миленко Богичевичем
Баскетбольный клуб «Автодор» официально объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды сербом Миленко Богичевичем.
«Это решение далось нам непросто. За два с половиной года у нас сложились теплые, практически семейные отношения с Богичевичем. Вместе с ним пережили и взлеты, и тяжелые времена. Таких трудностей, которые выпали на долю клуба в этом сезоне, еще не было в нашей истории. Тем не менее, мы не могли не отреагировать на домашнее поражение от аутсайдера лиги, для нас это просто недопустимо. С Миленко расстаемся в максимально теплых отношениях, желаем ему самого наилучшего в дальнейшей тренерской карьере. Рады, что Богичевич уже нашел себе новое место работы. А мы двигаемся дальше и даем шанс проявить себя Стипе Кулишу. У него уже был краткосрочный успешный опыт в качестве и.о. главного тренера в Самаре. Надеемся, Стипе использует свой шанс по максимуму», — прокомментировал новость президента «Автордора» Олег Родионов.