Стефен Карри пропустит несколько игр «Уорриорз»

Инсайдер: Стефен Карри пропустит следующие пять игр «Уорриорз»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри пропустит следующие пять игр, сообщает обозреватель Энтони Слэйтер.

«Согласно источнику, Стефен Карри пройдёт повторное обследование через 10 дней. «Неожиданная» травма колена, как он назвал её, залечивается, но он не примет участия как минимум в следующих пяти играх «Уорриорз». Он пропустил последние 10 матчей», — написал Слэйтер в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Стив Керр высказался о роли Карри в истории НБА.

