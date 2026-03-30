«Бостон» гарантировал себе место в плей-офф
Обыграв сегодня «Шарлотт» (114:99), «Бостон» гарантировал себе место в плей-офф.
«Селтикс» стали второй командой Восточной конференции, добившейся этого, после «Пистонс».
В игре с «Хорнетс» самым результативным у «кельтов» был форвард Джейсон Тейтум, набравший 32 очка (12 из 23 с игры), а также 5 подборов и 8 передач.
«Бостон» выходит в плей-офф 12 сезонов подряд – самая длинная действующая серия в НБА.
