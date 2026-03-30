Майкл Джордан верит, что проклят

Майкл Джордан: «Я проклят геном соперничества»
Легендарный Майкл Джордан посетовал, что до сих пор испытывает желание соревноваться во всем и со всеми.
«Смысл в том, чтобы получать удовольствие от конкуренции, да. Я очень соревновательный человек. Думаю, я проклят. Во мне сидит ген соперничества – за что бы я ни взялся, даже если мы просто одеваемся, я должен успеть одеться раньше жены. Вот до чего доходит. Я проклят», – пожав плечами, сказал Джордан.
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
Тото Вольфф: «Не нравиться эти гонки могут только консерваторам и традиционалистам. Тем, кто живет прошлым»
Депутат Свищев: «В России однозначно еще будут проходить Олимпийские игры – как зимние, так и летние. У нас для этого громаднейший потенциал»
